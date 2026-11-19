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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aflac von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Aflac-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Aflac-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 36.25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.759 Aflac-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 345.57 USD, da sich der Wert eines Aflac-Anteils am 18.11.2026 auf 125.27 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 245.57 Prozent vermehrt.
Der Aflac-Wert an der Börse wurde auf 63.27 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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