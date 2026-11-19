Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Aflac-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 36.25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.759 Aflac-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 345.57 USD, da sich der Wert eines Aflac-Anteils am 18.11.2026 auf 125.27 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 245.57 Prozent vermehrt.

Der Aflac-Wert an der Börse wurde auf 63.27 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch