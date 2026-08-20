Aflac Aktie 903835 / US0010551028
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Wert Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aflac-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Aflac-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Aflac-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 56.36 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 177.431 Aflac-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 116.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’672.46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 106.72 Prozent gesteigert.
Aflac wurde am Markt mit 60.99 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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