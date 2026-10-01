S&P 500-Wert Aflac-Aktie: Hätte sich ein Investment in Aflac vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?

Heute vor 1 Jahr wurden Aflac-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 110.75 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Aflac-Aktie investiert, befänden sich nun 90.293 Aflac-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 111.78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’093.00 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 0.93 Prozent.

Aflac war somit zuletzt am Markt 56.87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch