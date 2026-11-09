S&P 500-Wert AES-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AES von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die AES-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15.63 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6.398 AES-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 95.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14.87 USD belief. Damit wäre die Investition 4.86 Prozent weniger wert.

Der AES-Wert an der Börse wurde auf 10.64 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch