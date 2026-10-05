S&P 500-Wert AES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AES-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AES-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14.58 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die AES-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 68.587 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’022.63 USD, da sich der Wert eines AES-Anteils am 02.10.2026 auf 14.91 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2.26 Prozent angewachsen.

Alle AES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch