AES Aktie 903613 / US00130H1059
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert AES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AES-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren AES-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AES-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14.58 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die AES-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 68.587 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’022.63 USD, da sich der Wert eines AES-Anteils am 02.10.2026 auf 14.91 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2.26 Prozent angewachsen.
Alle AES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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