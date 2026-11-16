S&P 500-Wert AES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AES-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 16.11.2021 wurden AES-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25.06 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 39.904 AES-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 594.97 USD, da sich der Wert eines AES-Anteils am 13.11.2026 auf 14.91 USD belief. Damit wäre die Investition 40.50 Prozent weniger wert.

AES markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch