AES Aktie 903613 / US00130H1059
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert AES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AES-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die AES-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem AES-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17.39 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die AES-Aktie investierten, hätten nun 57.504 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 11.09.2026 850.49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14.79 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14.95 Prozent.
Der Börsenwert von AES belief sich jüngst auf 10.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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