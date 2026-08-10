AES Aktie 903613 / US00130H1059
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert AES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AES von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren AES-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit AES-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die AES-Aktie bei 13.12 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die AES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 762.195 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’227.13 USD, da sich der Wert eines AES-Papiers am 07.08.2026 auf 14.73 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12.27 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von AES betrug jüngst 10.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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