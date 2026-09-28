S&P 500-Wert AES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AES-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der AES-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13.15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.605 AES-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 113.08 USD, da sich der Wert einer AES-Aktie am 25.09.2026 auf 14.87 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 113.08 USD, was einer positiven Performance von 13.08 Prozent entspricht.

Insgesamt war AES zuletzt 10.59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch