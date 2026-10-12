S&P 500-Wert AES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AES von vor 3 Jahren eingebracht

Das AES-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13.05 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die AES-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 766.284 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 14.94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’448.28 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 14.48 Prozent gleich.

AES erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch