S&P 500-Wert AES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AES-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die AES-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11.32 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die AES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 88.339 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’265.90 USD, da sich der Wert eines AES-Anteils am 08.05.2026 auf 14.33 USD belief. Damit wäre die Investition 26.59 Prozent mehr wert.

Insgesamt war AES zuletzt 10.24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch