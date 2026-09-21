S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Advance Auto Parts von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Advance Auto Parts-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Advance Auto Parts-Anteile bei 205.66 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Advance Auto Parts-Aktie investiert, befänden sich nun 48.624 Advance Auto Parts-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’068.95 USD, da sich der Wert eines Advance Auto Parts-Papiers am 18.09.2026 auf 42.55 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -79.31 Prozent.

Der Advance Auto Parts-Wert an der Börse wurde auf 2.57 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch