Advance Auto Parts Aktie 1331600 / US00751Y1064
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Advance Auto Parts von vor 5 Jahren angefallen
Anleger, die vor Jahren in Advance Auto Parts-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Advance Auto Parts-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Advance Auto Parts-Anteile bei 205.66 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Advance Auto Parts-Aktie investiert, befänden sich nun 48.624 Advance Auto Parts-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’068.95 USD, da sich der Wert eines Advance Auto Parts-Papiers am 18.09.2026 auf 42.55 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -79.31 Prozent.
Der Advance Auto Parts-Wert an der Börse wurde auf 2.57 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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