Advance Auto Parts Aktie 1331600 / US00751Y1064
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Advance Auto Parts von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren Advance Auto Parts-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 1 Jahr wurde die Advance Auto Parts-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Advance Auto Parts-Anteile bei 59.08 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 169.262 Advance Auto Parts-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 57.80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’783.34 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 2.17 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Advance Auto Parts bezifferte sich zuletzt auf 3.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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