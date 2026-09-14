S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Advance Auto Parts von vor 3 Jahren bedeutet

Das Advance Auto Parts-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Advance Auto Parts-Anteile bei 59.62 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16.773 Advance Auto Parts-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 749.41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44.68 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25.06 Prozent verringert.

Am Markt war Advance Auto Parts jüngst 2.69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch