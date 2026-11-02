S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Advance Auto Parts-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Advance Auto Parts-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Advance Auto Parts-Papier 47.13 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 212.179 Advance Auto Parts-Aktien im Depot. Die gehaltenen Advance Auto Parts-Aktien wären am 30.10.2026 9’571.40 USD wert, da der Schlussstand 45.11 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 4.29 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Advance Auto Parts belief sich zuletzt auf 2.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch