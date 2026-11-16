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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Advance Auto Parts-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Advance Auto Parts-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Advance Auto Parts-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 235.69 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4.243 Advance Auto Parts-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 192.92 USD, da sich der Wert eines Advance Auto Parts-Anteils am 13.11.2026 auf 45.47 USD belief. Mit einer Performance von -80.71 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Advance Auto Parts zuletzt 2.74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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