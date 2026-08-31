Advance Auto Parts Aktie 1331600 / US00751Y1064
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Advance Auto Parts von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Advance Auto Parts-Aktien gewesen.
Am 31.08.2016 wurde die Advance Auto Parts-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Advance Auto Parts-Aktie betrug an diesem Tag 157.38 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Advance Auto Parts-Aktie investiert hat, hat nun 63.540 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 42.90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’725.89 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 72.74 Prozent verringert.
Advance Auto Parts erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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