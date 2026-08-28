S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Accenture-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 28.08.2021 wurden Accenture-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 335.66 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Accenture-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.979 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 558.24 USD, da sich der Wert einer Accenture-Aktie am 27.08.2026 auf 187.38 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44.18 Prozent abgenommen.

Alle Accenture-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 110.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch