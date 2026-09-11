Accenture Aktie 10478724 / IE00B4BNMY34
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accenture von vor einem Jahr gekostet
Anleger, die vor Jahren in Accenture-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Accenture-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Accenture-Papier an diesem Tag bei 244.15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.410 Accenture-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 72.87 USD, da sich der Wert einer Accenture-Aktie am 10.09.2026 auf 177.91 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 27.13 Prozent.
Accenture erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 107.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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