S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accenture von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Accenture-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 315.88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Accenture-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.166 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 602.41 USD, da sich der Wert eines Accenture-Anteils am 17.09.2026 auf 190.29 USD belief. Damit wäre die Investition um 39.76 Prozent gesunken.

Der Accenture-Wert an der Börse wurde auf 115.82 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch