Accenture Aktie 10478724 / IE00B4BNMY34
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accenture von vor 3 Jahren gekostet
Bei einem frühen Investment in Accenture-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Accenture-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 315.88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Accenture-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.166 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 602.41 USD, da sich der Wert eines Accenture-Anteils am 17.09.2026 auf 190.29 USD belief. Damit wäre die Investition um 39.76 Prozent gesunken.
Der Accenture-Wert an der Börse wurde auf 115.82 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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