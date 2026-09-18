Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’549 -0.7%  Dow 51’555 -0.4%  DAX 25’296 -1.6%  Euro 0.9449 -0.1%  EStoxx50 6’230 -1.5%  Gold 4’355 0.3%  Bitcoin 66’505 5.5%  Dollar 0.8240 0.0%  Öl 105 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO im Schatten der KI-Angst: Jetzt warnt sogar ein Insider
On-Aktie steigt: Konzern steigt in Fussballmarkt ein - Mbappé von Nike als Markenbotschafter abgeworben
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag
findependent-Kolumne: Warum ein einziger ETF meist nicht reicht
Novartis winkt EU-Zulassung für Cosentyx bei Polymyalgia rheumatica - Aktie fällt dennoch
Suche...
ETF Sparplan

Accenture Aktie 10478724 / IE00B4BNMY34

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Accenture-Investition im Blick 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accenture von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Accenture-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Accenture
151.67 CHF -3.30%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Accenture-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 315.88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Accenture-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.166 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 602.41 USD, da sich der Wert eines Accenture-Anteils am 17.09.2026 auf 190.29 USD belief. Damit wäre die Investition um 39.76 Prozent gesunken.

Der Accenture-Wert an der Börse wurde auf 115.82 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Accenture plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten