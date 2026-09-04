Accenture Aktie 10478724 / IE00B4BNMY34
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accenture von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Accenture-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde das Accenture-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 115.66 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 86.460 Accenture-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’697.22 USD, da sich der Wert einer Accenture-Aktie am 03.09.2026 auf 193.12 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 66.97 Prozent angezogen.
Insgesamt war Accenture zuletzt 114.65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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