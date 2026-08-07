Accenture Aktie 10478724 / IE00B4BNMY34
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accenture von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Accenture-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde das Accenture-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 114.60 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8.726 Accenture-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’493.11 USD, da sich der Wert einer Accenture-Aktie am 06.08.2026 auf 171.11 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49.31 Prozent angezogen.
Insgesamt war Accenture zuletzt 104.85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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