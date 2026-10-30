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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Accenture-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Accenture-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 30.10.2016 wurde die Accenture-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 115.67 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Accenture-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.645 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Accenture-Papiers auf 247.22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’137.29 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 113.73 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Accenture betrug jüngst 145.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Accenture plc
Analysen zu Accenture plc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Accenture am 30.10.2026
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