S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Accenture-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 30.10.2016 wurde die Accenture-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 115.67 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Accenture-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.645 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Accenture-Papiers auf 247.22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’137.29 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 113.73 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Accenture betrug jüngst 145.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch