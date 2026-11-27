Vor 10 Jahren wurden Accenture-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Accenture-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 120.74 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Accenture-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82.823 Accenture-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Accenture-Aktie auf 240.49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’918.01 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +99.18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Accenture belief sich zuletzt auf 141.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch