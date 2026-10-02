S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accenture-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Accenture-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Accenture-Aktie bei 122.17 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Accenture-Aktie investiert hat, hat nun 0.819 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 173.77 USD, da sich der Wert eines Accenture-Anteils am 01.10.2026 auf 212.30 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 73.77 Prozent gleich.

Insgesamt war Accenture zuletzt 112.40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch