Accenture Aktie 10478724 / IE00B4BNMY34
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer Accenture-Einstieg?
|
02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accenture-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Accenture-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Accenture-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Accenture-Aktie bei 122.17 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Accenture-Aktie investiert hat, hat nun 0.819 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 173.77 USD, da sich der Wert eines Accenture-Anteils am 01.10.2026 auf 212.30 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 73.77 Prozent gleich.
Insgesamt war Accenture zuletzt 112.40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Accenture plc
|
02.10.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accenture-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500 aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
01.10.26
|MÄRKTE USA/Wall Street mit Abgaben - Accenture legen nach Zahlen kräftig zu (Dow Jones)
|
01.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Accenture plc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Accenture am 02.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.