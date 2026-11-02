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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AbbVie-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren AbbVie-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 02.11.2021 wurden AbbVie-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die AbbVie-Aktie bei 116.53 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.858 AbbVie-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 294.89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 253.06 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 153.06 Prozent zugenommen.
Der AbbVie-Wert an der Börse wurde auf 521.94 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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