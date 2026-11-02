S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AbbVie-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 02.11.2021 wurden AbbVie-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die AbbVie-Aktie bei 116.53 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.858 AbbVie-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 294.89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 253.06 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 153.06 Prozent zugenommen.

Der AbbVie-Wert an der Börse wurde auf 521.94 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch