AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in AbbVie-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades AbbVie-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 229.57 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AbbVie-Aktie investiert, befänden sich nun 4.356 AbbVie-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’243.28 USD, da sich der Wert eines AbbVie-Papiers am 16.10.2026 auf 285.42 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 24.33 Prozent.
Alle AbbVie-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 504.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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