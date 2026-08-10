AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in AbbVie eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 10.08.2021 wurden AbbVie-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die AbbVie-Aktie an diesem Tag 114.82 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die AbbVie-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.871 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 214.28 USD, da sich der Wert eines AbbVie-Anteils am 07.08.2026 auf 246.04 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 114.28 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von AbbVie bezifferte sich zuletzt auf 434.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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