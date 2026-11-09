S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Die AbbVie-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die AbbVie-Aktie an diesem Tag bei 62.64 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 15.964 AbbVie-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 291.31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’650.54 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 365.05 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für AbbVie eine Börsenbewertung in Höhe von 516.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch