S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der AbbVie-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des AbbVie-Papiers betrug an diesem Tag 63.34 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in AbbVie-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 157.878 AbbVie-Aktien. Die gehaltenen AbbVie-Aktien wären am 11.09.2026 40’593.62 USD wert, da der Schlussstand 257.12 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 305.94 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von AbbVie bezifferte sich zuletzt auf 453.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch