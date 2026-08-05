Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zoetis A von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren in Zoetis A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Am 05.08.2025 wurde die Zoetis A-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Zoetis A-Papier bei 146.12 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Zoetis A-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.684 Zoetis A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 76.04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52.04 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -47.96 Prozent.
Zoetis A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 32.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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