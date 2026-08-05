S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zoetis A von vor einem Jahr angefallen

Am 05.08.2025 wurde die Zoetis A-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Zoetis A-Papier bei 146.12 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Zoetis A-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.684 Zoetis A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 76.04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52.04 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -47.96 Prozent.

Zoetis A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 32.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch