Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zoetis A-Performance
|
19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zoetis A von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zoetis A-Aktie Investoren gebracht.
Die Zoetis A-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 206.44 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 48.440 Zoetis A-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’582.64 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Anteils am 18.08.2026 auf 73.96 USD belief. Mit einer Performance von -64.17 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Zoetis A jüngst 30.31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zoetis Inc (A)
|
16:02
|S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zoetis A von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zoetis A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500 aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
05.08.26
|S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zoetis A von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Ausblick: Zoetis A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zoetis A von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Zoetis Inc (A)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas fester -- SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den US-Börsen sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.