S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zoetis A von vor 5 Jahren bedeutet

Die Zoetis A-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 206.44 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 48.440 Zoetis A-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’582.64 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Anteils am 18.08.2026 auf 73.96 USD belief. Mit einer Performance von -64.17 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Zoetis A jüngst 30.31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch