Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zoetis A von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren Zoetis A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Am 07.10.2023 wurde die Zoetis A-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 175.58 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Zoetis A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.570 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 40.63 USD, da sich der Wert einer Zoetis A-Aktie am 06.10.2026 auf 71.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59.37 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Zoetis A belief sich zuletzt auf 29.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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