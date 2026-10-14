Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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14.10.2026 16:02:35
S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zoetis A von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Zoetis A-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Zoetis A-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 200.39 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.990 Zoetis A-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 370.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74.30 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 62.92 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Zoetis A eine Marktkapitalisierung von 31.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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