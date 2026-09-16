Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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|Lukrative Zoetis A-Investition?
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zoetis A-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zoetis A-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das Zoetis A-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Zoetis A-Papiers betrug an diesem Tag 202.77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.493 Zoetis A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.09.2026 36.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73.43 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 63.79 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Zoetis A belief sich jüngst auf 30.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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