S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zoetis A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Zoetis A-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Zoetis A-Anteile an diesem Tag 50.76 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.970 Zoetis A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 152.27 USD, da sich der Wert einer Zoetis A-Aktie am 25.08.2026 auf 77.29 USD belief. Mit einer Performance von +52.27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zoetis A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 31.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch