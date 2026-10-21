S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zoetis A-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Zoetis A-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 50.94 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Zoetis A-Aktie investierten, hätten nun 196.309 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Zoetis A-Papiere wären am 20.10.2026 15’712.60 USD wert, da der Schlussstand 80.04 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57.13 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Zoetis A einen Börsenwert von 32.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch