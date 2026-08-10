S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zimmer Biomet-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Zimmer Biomet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Zimmer Biomet-Papier letztlich bei 99.26 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Zimmer Biomet-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 100.746 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 96.55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’726.98 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 2.73 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Zimmer Biomet belief sich jüngst auf 18.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch