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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zimmer Biomet von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Zimmer Biomet-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Zimmer Biomet-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Zimmer Biomet-Papier bei 91.82 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Zimmer Biomet-Aktie investierten, hätten nun 108.911 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2026 11’010.89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 101.10 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10.11 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Zimmer Biomet belief sich jüngst auf 19.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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