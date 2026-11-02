S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zimmer Biomet-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das Zimmer Biomet-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 100.56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 99.443 Zimmer Biomet-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’399.36 USD, da sich der Wert einer Zimmer Biomet-Aktie am 30.10.2026 auf 94.52 USD belief. Damit wäre die Investition 6.01 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Zimmer Biomet eine Marktkapitalisierung von 18.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch