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|Lukrative Zimmer Biomet-Investition?
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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zimmer Biomet-Investment von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Zimmer Biomet-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Zimmer Biomet-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 119.78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8.349 Zimmer Biomet-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 103.21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 861.65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13.84 Prozent verringert.
Zimmer Biomet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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