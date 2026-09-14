Zimmer Biomet Aktie 1262932 / US98956P1021
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zimmer Biomet von vor 3 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in Zimmer Biomet eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 14.09.2023 wurde die Zimmer Biomet-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Zimmer Biomet-Papier bei 121.62 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Zimmer Biomet-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.222 Zimmer Biomet-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.09.2026 768.71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 93.49 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23.13 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Zimmer Biomet bezifferte sich zuletzt auf 17.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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