S&P 500-Titel YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine YUM! Brands-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

YUM! Brands-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 125.06 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die YUM! Brands-Aktie investiert hat, hat nun 7.996 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen YUM! Brands-Aktien wären am 01.10.2026 1’093.00 USD wert, da der Schlussstand 136.69 USD betrug. Aus 1’000 USD wurden somit 1’093.00 USD, was einer positiven Performance von 9.30 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von YUM! Brands bezifferte sich zuletzt auf 37.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch