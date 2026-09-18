YUM! Brands Aktie 1413362 / US9884981013
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine YUM! Brands-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in YUM! Brands-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit YUM! Brands-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die YUM! Brands-Anteile bei 61.32 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die YUM! Brands-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 163.090 YUM! Brands-Aktien. Die gehaltenen YUM! Brands-Anteile wären am 17.09.2026 22’139.50 USD wert, da der Schlussstand 135.75 USD betrug. Damit wäre die Investition 121.39 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte YUM! Brands einen Börsenwert von 37.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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