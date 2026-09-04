YUM! Brands Aktie 1413362 / US9884981013
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in YUM! Brands von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in YUM! Brands gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden YUM! Brands-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 129.64 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die YUM! Brands-Aktie investierten, hätten nun 0.771 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des YUM! Brands-Papiers auf 152.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117.66 USD wert. Damit wäre die Investition 17.66 Prozent mehr wert.
YUM! Brands war somit zuletzt am Markt 41.21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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