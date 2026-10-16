YUM! Brands Aktie 1413362 / US9884981013
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein YUM! Brands-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren YUM! Brands-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem YUM! Brands-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das YUM! Brands-Papier bei 62.11 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die YUM! Brands-Aktie investierten, hätten nun 1.610 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 242.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 150.83 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 142.84 Prozent erhöht.
YUM! Brands wurde am Markt mit 40.13 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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