S&P 500-Titel Xylem-Aktie: Über diese Dividende können sich Xylem-Aktionäre freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Xylem am 14.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1.60 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Xylem-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 11.11 Prozent erhöht. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Xylem beträgt 391.00 Mio. USD. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 350.00 Mio. USD angesetzt wurde.

Xylem-Qualitätsdividendenrendite

Die Xylem-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 109.44 USD aus dem New York-Handel. Die Xylem-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1.17 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1.24 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr fiel der Xylem-Kurs via New York um 13.57 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -12.64 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Xylem-Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Xylem

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 1.56 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1.43 Prozent ansteigen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie Xylem

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Xylem beläuft sich aktuell auf 25.907 Mrd. USD. Das KGV von Xylem beläuft sich aktuell auf 34.72. 2025 setzte Xylem 9.031 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 3.92 USD.

Redaktion finanzen.ch