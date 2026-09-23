S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Xylem-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Xylem-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Xylem-Papier bei 135.17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.740 Xylem-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 79.79 USD, da sich der Wert eines Xylem-Papiers am 22.09.2026 auf 107.85 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 20.21 Prozent.

Xylem wurde am Markt mit 24.97 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch