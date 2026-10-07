Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Xylem von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Xylem eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Xylem-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 148.13 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Xylem-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67.508 Xylem-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 104.57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’059.34 USD wert. Mit einer Performance von -29.41 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Xylem wurde am Markt mit 23.82 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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