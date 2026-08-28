Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Xcel Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xcel Energy von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Xcel Energy-Investment verdienen können.
Vor 1 Jahr wurde das Xcel Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 72.34 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Xcel Energy-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 138.236 Xcel Energy-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 77.16 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10’666.30 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.66 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Xcel Energy belief sich jüngst auf 48.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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